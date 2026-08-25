El inicio del Apertura 2026 ha representado mucho más que buenos resultados para Henry Martín. Después de varios meses marcados por lesiones, altibajos futbolísticos y cuestionamientos sobre su rendimiento, el capitán del América ha encontrado una nueva oportunidad para demostrar su jerarquía dentro del terreno de juego, recuperando poco a poco el protagonismo que lo convirtió en uno de los referentes del futbol mexicano.

Bajo la dirección de Guillermo Almada, el delantero yucateco ha vuelto a sentirse importante dentro del proyecto azulcrema. Su experiencia, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos clave le han permitido recuperar la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros.

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A sus 33 años, Martín asegura estar viviendo una etapa de reconstrucción personal y profesional. Por ello, previo al duelo de cuartos de final de la Leagues Cup ante Columbus Crew, el atacante aprovechó para reconocer el respaldo que ha recibido por parte del club durante los momentos más complicados de su carrera reciente.

"Estoy muy feliz de poder mostrarme en los momentos difíciles. Gracias a la vida, a mis compañeros, a mi familia y al club por apoyarme. Si no hubiera llegado a esta institución, no sería la persona que soy hoy ni tendría el carácter que he forjado. Aquí hay exigencia todos los días y eso hace que nunca puedas relajarte. Estoy saliendo de las cenizas y en camino a volver a ser yo mismo", mencionó.

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El hombre que ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana, añadió que ahora con Almada sigue aprendiendo, y la lección más importante es que hay que dejarlo todo en cada entrenamiento.

"Pase lo que pase, perderte un entrenamiento siempre es algo muy malo. Este equipo tiene tanta calidad que cualquier jugador puede ocupar tu lugar y hacerlo de gran manera. Yo no soy un futbolista que se baja por una molestia; tengo un compromiso muy grande con el club y con mis compañeros por el hecho de ser el capitán", señaló.