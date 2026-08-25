Los Rayados se reencontraron con la mística internacional que los caracteriza y en una noche emocionante hasta el último minuto, obtuvo su boleto a las semifinales de la Leagues Cup tras vencer al Chicago Fire (2-1).

A pesar de las complicaciones que sufrió por la mala logística de la Leagues Cup -Rayados llegó a Chicago tan sólo 24 horas antes del partido- el equipo dirigido por Matías Almeyda volvió a demostrar el carácter necesario para ganar partidos importantes. Recuperaron la confianza en el ataque y además… en la portería. Un año después, Esteban Andrada volvió a cuidar el arco de la Pandilla.

Sabandija fue determinante en el partido, ya que al minuto 13 evitó el primer gol de Chicago al atajarle un mano a mano a Anton Jonsson Saletros.

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Lucas Ocampos falló un penalti al minuto 41 y a Chris Brady lo salvó el árbitro de ser expulsado, a pesar de haber sido llamado por el VAR para revisar el golpe en la cara a Hugo Cuypers.

La insistencia de Rayados por conseguir el primer gol llegó apenas unos segundos antes de irse al descanso. Víctor Guzmán (49’) cabeceó con potencia un centro de Gerardo Arteaga y adelantó al Monterrey en el marcador.

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El segundo tiempo se jugó como una auténtica batalla. El Fire encontró el empate tras otro error de Ocampos en medio campo que los dirigidos por Gregg Berhalter aprovecharon con excelencia. Philip Zinckernagel (59’) igualó el encuentro.

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Monterrey tomó el gol en contra como el combustible necesario para lanzarse hacia adelante en busca del gol y el pasaje a la siguiente ronda. El instinto de supervivencia se activó y tras una serie de intentos sin éxito, una exquisita definición de Orbelín Pineda (82’) les regresó la ventaja en el marcador.

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Rayados vuelve a las semifinales de la Leagues Cup, aún con el objetivo de obtener su pasaje a la Copa de Campeones de CONCACAF. Para eso, deberá terminar entre los primeros tres lugares del torneo.

El siguiente paso será frente al ganador de la serie entre América y Columbus Crew.

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