El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 genera interacciones físicas y ópticas reales en el sistema Tierra-Sol-Luna, extendiéndose mucho más allá de la simple percepción visual desde nuestro planeta.

De acuerdo con datos astronómicos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las observaciones técnicas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este evento astronómico expone dinámicas fundamentales sobre la atmósfera y la gravedad.

Pese a ser parcial, se podrá apreciar el eclipse lunar a simple vista. Foto: Pixabay

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Fenómenos ópticos y térmicos en el sistema planetario

El análisis de los registros de mecánica celeste permite sintetizar los principales efectos físicos que ocurren durante el fenómeno:

Proyección de la macro-sombra terrestre en el espacio: Durante el evento, la Tierra interpone su cuerpo físico e interrumpe el flujo directo de fotones solares, proyectando un cono de sombra (umbra y penumbra) que alcanza los 384,000 kilómetros de distancia hasta la superficie lunar. Este cono mide varios miles de kilómetros de ancho en el punto orbital de la Luna, evidenciando el volumen tridimensional de nuestro planeta a escala cósmica.

Durante el evento, la Tierra interpone su cuerpo e interrumpe el flujo directo de fotones solares, proyectando un cono de (umbra y penumbra) que alcanza los 384,000 kilómetros de distancia hasta la superficie lunar. Este cono mide varios miles de kilómetros de ancho en el orbital de la Luna, evidenciando el volumen de nuestro planeta a escala cósmica. Filtrado óptico y proyección simultánea de puestas de sol: La porción de la Luna cubierta por la umbra no se oscurece por completo gracias a la refracción de la luz solar en las capas gaseosas de la Tierra. Según estudios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la atmósfera terrestre actúa como una lente que dispersa las ondas cortas (azul) y desvía las ondas largas (rojo) hacia el satélite . Esto significa que la tonalidad cobriza visible en el disco lunar es el reflejo simultáneo de todos los anillos de atardeceres y amaneceres ocurriendo en el perímetro del globo terráqueo.

La porción de la Luna cubierta por la umbra no se por completo gracias a la refracción de la luz solar en las capas gaseosas de la Tierra. Según estudios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la terrestre actúa como una lente que dispersa las ondas cortas (azul) y desvía las ondas largas (rojo) hacia el . Esto significa que la tonalidad cobriza visible en el disco lunar es el reflejo de todos los anillos de atardeceres y amaneceres ocurriendo en el perímetro del globo terráqueo. Variación radiativa y térmica en la superficie lunar: Al quedar bloqueado más del 93% al 96% de la radiación solar directa por la masa de la Tierra, la regolita (suelo) de la parte eclipsada de la Luna experimenta una caída térmica abrupta. De acuerdo con mediciones del Instituto Geofísico Internacional, el paso de la luz directa a la sombra terrestre provoca un descenso drástico de la temperatura superficial en cuestión de minutos, un fenómeno que los instrumentos científicos usan para estudiar la inercia térmica del suelo lunar.

Cercana, grande y "de sangre": un eclipse lunar total particularmente raro por su tamaño ofreció anoche un espectáculo celestial visto por miles de personas de punta a punta del planeta. La superluna se eleva detrás del Partenón en la Acrópolis de Atenas, Grecia (Foto: AP)

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Estabilidad física y mitos sobre la biósfera

El comportamiento de los elementos terrestres frente al eclipse mantiene parámetros normales dentro de la física planetaria:

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Estabilidad y neutralidad gravitacional en las mareas: La alineación casi perfecta del sistema genera sutiles modificaciones vectoriales combinadas en las fuerzas de marea gravitacionales. Sin embargo, conforme a los registros hidrográficos de la Secretaría de Marina (SEMAR) de México, al tratarse de una fase de Luna llena común realzada por la geometría del eclipse, el efecto oceánico neto sigue el ciclo regular de las mareas vivas mensuales, sin representar alteraciones ni anomalías hidrológicas terrestres .

La casi perfecta del sistema genera sutiles modificaciones vectoriales combinadas en las fuerzas de marea gravitacionales. Sin embargo, conforme a los hidrográficos de la Secretaría de Marina (SEMAR) de México, al tratarse de una llena común realzada por la geometría del eclipse, el oceánico neto sigue el ciclo regular de las mareas vivas mensuales, sin representar alteraciones ni anomalías hidrológicas . Inexistencia de alteraciones biológicas o en la salud humana: A nivel de la biósfera terrestre, investigaciones avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Facultad de Medicina de la UNAM confirman que la disminución de luz reflejada por la Luna es imperceptible para los ecosistemas en términos energéticos y carece de correlación física sobre el cuerpo humano, el metabolismo o procesos gestacionales. La radiación electromagnética que llega a la Tierra no sufre alteraciones nocivas, permitiendo la observación directa sin filtros especiales, a diferencia de los eclipses solares.

Para una explicación visual detallada de la mecánica celeste detrás de este eclipse profundo, los organismos internacionales sugieren el seguimiento a través de los canales oficiales de divulgación científica.

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