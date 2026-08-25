Uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano sufrió una modificación para su edición 143, que se llevará a cabo en la jornada 8 del torneo Apertura 2026. Rayados y Tigres ya no se enfrentarán el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas, como estaba programado, la Liga MX anunció que el Clásico Regio se jugará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas.

Sin dar razones ni explicaciones del por qué se llevó a cabo dicho cambio, la Liga MX anunció esta modificación en la planeación de la jornada. Es el segundo partido de Rayados que cambia de fecha en el torneo, después del reciente encuentro contra León, pero en este caso fue para dar descanso y permitir el viaje a Estados Unidos para jugar la Leagues Cup.

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Este Clásico Regio despierta expectativa en los aficionados de ambos equipos porque por un lado, será el debut de Matías Almeyda en esta rivalidad y por el otro lado, Víctor Manuel Vucetich volverá a enfrentar al equipo donde se convirtió en leyenda.

A continuación, les dejamos la publicación de Rayados anunciando el cambio de día y horario en el Clásico Regio.