La Secretaría de Marina (Semar) informó que este martes inició la visita oficial a México del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Antonio Domínguez Velasco.

Lo anterior con el fin de estrechar lazos de colaboración e implementar y verificar el cumplimiento de las normas globales en concordancia con los 10 Intereses Marítimos, con base en la Política Nacional Marítima.

En un comunicado la Semar señaló que se efectuó el protocolo de salutación en las instalaciones del edificio sede de la dependencia.

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El titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dio la bienvenida al secretario general de la OMI, al inicio de las actividades.

Esto como muestra de fraternidad y trabajo conjunto con ese organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de garantizar que el transporte marítimo sea seguro, protegido, así como de prevenir la contaminación marina y atmosférica causada por los barcos.

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Durante su estancia en México, Domínguez Velasco, tendrá reuniones con autoridades de la Semar, Secretaría de Relaciones Exteriores y sector privado.

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Además, asistirá a la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, donde se presentarán ponencias con los temas de “Sistema Portuario Nacional y la Marina Mercante Mexicana y la Estrategia de Descarbonización de los Puertos de México”, “El Puerto de Veracruz y la implementación práctica de convenios internacionales en un puerto de gran escala” y “Funciones de la Autoridad Marítima en los Puertos”.

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El secretario general de la OMI ofrecerá una conferencia magistral en la ASIPONA Veracruz, donde efectuará un recorrido por esas instalaciones.

Realizará una visita a la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, tendrá una convivencia con los alumnos de ese plantel, y posteriormente asistirá a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, de la Universidad Veracruzana, como muestra de cercanía con los jóvenes alumnos que enfocan sus estudios en el ámbito marítimo y portuario.

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Domínguez Velasco sostendrá una reunión en la Ciudad de México con mujeres integrantes de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLA- México) que impulsa la equidad de género, liderazgo y cooperación de las mujeres en los sectores marítimo y portuario.

Finalmente, se reunirá con discentes del Centro de Estudios Superiores Navales, con la participación de personal de las diferentes dependencias que integran la Administración Pública Federal. Estas actividades concluyen este viernes.

La OMI tiene la misión de promover un transporte marítimo seguro, protegido, eficiente y sostenible en océanos limpios mediante la creación de un marco normativo mundial que sea justo, eficaz y de aplicación universal.

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