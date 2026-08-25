Un automóvil Mazda 3, de color rojo, se incendió mientras circulaba por el Segundo Piso de Periférico, a la altura de la calle Olivar, en la colonia Progreso Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el conductor, un hombre de 69 años, mientras se dirigía a su domicilio escuchó un ruido proveniente del cofre y posteriormente percibió olor a quemado, por lo que se percató de que comenzaba a salir fuego de la parte delantera del vehículo.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Álvaro Obregón acudió al sitio y logró controlar el incendio. | Foto: Especial.

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Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Álvaro Obregón acudió al sitio y logró controlar el incendio.

No se reportaron personas lesionadas; autoridades realizaron las labores correspondientes en la zona.

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JACL/cr