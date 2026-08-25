La mañana de este martes se registró un incendio en una vivienda ubicada en una azotea de un inmueble en la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El siniestro ocurrió en un cuarto construido con madera y cartón, ubicado sobre un inmueble de la calle San José, cerca de la Secundaria 169 Carmen Serdán. Vecinos reportaron haber escuchado varios tronidos provenientes de la azotea.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y trabajaron para controlar y extinguir las llamas. Posteriormente, realizaron labores de remoción y enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara.

La mañana de este martes se registró un incendio en una vivienda ubicada en una azotea de un inmueble en la colonia Corpus Christi. | Foto: Especial.

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Como parte de las acciones preventivas, personal de emergencias retiró un cilindro portátil de gas que resultó dañado durante el incendio, el cual quedó bajo resguardo para su destrucción.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que 20 personas fueron evacuadas de manera preventiva. El fuego no provocó daños en viviendas o establecimientos cercanos.

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Paramédicos atendieron a dos menores de edad y a dos mujeres que presentaron crisis nerviosa. Ninguna persona requirió traslado hospitalario.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y trabajaron para controlar y extinguir las llamas. | Foto: Especial.

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En el lugar participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de Álvaro Obregón, ERUM y personal táctico operativo de la SGIRPC, quienes continuaron con las labores de enfriamiento y revisión del inmueble.

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Reconoce labor de policías

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reconoció la participación de los policías bancarios y del sector Plateros, quienes “rápidamente evacuaron a las personas y, con cubetas de agua, en coordinación con los vecinos, sofocaron las llamas”.

“Quiero reconocer su valiente acción y atención oportuna, lo que permitió proteger la integridad de la ciudadanía, para evitar que hubiera personas lesionadas y demostrar la vocación de servicio de todos los que forman parte de la SSC”.

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JACL/cr