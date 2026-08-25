A casi un mes de que se dio a conocer el deceso de varias mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Andrés Ponce Aceituno, precisó que se tienen cinco casos registrados, con los siguientes diagnósticos: dos por suicidio, uno por broncoaspiración, uno por acidosis metabólica y uno por falla renal.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el subsecretario afirmó que en todos los casos hay colaboración estrecha con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a través del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de estos casos, y se ha aportado toda la información que se les ha requerido para la integración de estas carpetas de investigación.

Por su parte, la mandataria capitalina afirmó que su administración trabaja en un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones dentro de estos espacios en la CDMX.

Lee también Vuelca tráiler en la México-Puebla; provoca afectaciones viales en Iztapalapa

“Tenemos en este caso, una serie de propuestas que van desde amnistía, hasta mejoría fundamental de la situación de las personas privadas de su libertad; pero en especial, las mujeres”, indicó.

Adelantó que en septiembre, arrancarán con un proceso de mejora y transformación de las condiciones materiales en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, empezando por las mujeres.

[Publicidad]

LL