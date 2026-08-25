Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siguió con la difusión de spots en redes y medios de rendición de cuentas sobre becas y recuperación de trenes de pasajeros.

En un spot, Sheinbaum Pardo destaca las Becas para el Bienestar para todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria pública.

"Cuando hay acceso a la educación, cambia todo. Con honestidad, damos resultados", dice mientras interactúa con estudiantes con quienes hace el reto viral de redes sociales "six-seven".

#2InformeDeGobierno | Sólo en México, Becas para el Bienestar a todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria pública. Cuando hay acceso a la educación, cambia todo. pic.twitter.com/vOwLJYZIE4 — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 26, 2026

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En otro spot, la titular del Ejecutivo federal resalta la recuperación de vías para trenes de pasajeros con tres mil kilómetros.

"Son rápidos, modernos y seguros para el pueblo de México", se asegura en el video al destacar el Tren Insurgente, el Tren Felipe Ángeles.

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"Con honestidad, damos resultados", también externa en el video Claudia Sheinbaum.

#2InformeDeGobierno | Recuperamos trenes de pasajeros con la construcción de tres mil kilómetros de vía; son rápidos, modernos y seguros para el pueblo de México. pic.twitter.com/nqoO50vsCA — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 25, 2026

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El primer minuto de este martes 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió de manera oficial el primer spot promocional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, con un mensaje centrado en el programa Salud Casa por Casa.

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A través de sus redes sociales y de las frecuencias oficiales de radio y televisión, la mandataria inició así la pauta de mensajes que acompañará la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

El primer promocional está dedicado al programa Salud Casa por Casa, que el gobierno federal presenta como la estrategia de atención médica preventiva más grande.

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“Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio, totalmente gratuitas”, destaca Sheinbaum.

El video tiene una duración de 35 segundos y muestra a la Presidenta en actividades con personas adultas mayores, además de imágenes de la atención médica que brindan las 20 mil trabajadoras de la salud que participan en el programa.

Con este primer mensaje, Sheinbaum busca destacar la consolidación de los programas sociales como uno de los ejes de su administración, junto con los avances registrados en materia de seguridad e infraestructura.

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La difusión de los promocionales forma parte de la pauta oficial autorizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación para el uso de los tiempos del Estado.

La campaña de spots se intensificará durante los próximos días, previo a la entrega oficial del Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, programada para el próximo 1 de septiembre.

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De acuerdo con la temática definida para esta pauta, los mensajes estarán enfocados principalmente en salud, vivienda, infraestructura y trenes, con los que el gobierno federal busca presentar los principales resultados alcanzados durante el segundo año de administración de Sheinbaum.

Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio, totalmente gratuitas.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadYResultados pic.twitter.com/m5O2OZ0gXM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2026

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