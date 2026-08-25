Al llamado de "Todos somos ERA", profesionales del sector editorial han comenzado a promover una iniciativa en la que hacen un llamado urgente a las autoridades, pues señalan que "es preocupante que no exista una instancia pública a nivel federal encargada del libro y su promoción con la cual, de manera coordinada, poder construir una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en México".

En la carta dirigida a la opinión pública y que han comenzado a firmar escritores, editores, diseñadores, traductores, ilustradores, distribuidores, bibliotecarios y, sobre todo, lectores, se apunta que en México cada vez son mayores las dificultades para producir, distribuir y acceder a los libros y que la situación actual del mercado del libro que llevo a Ediciones Era al cierre de sus operaciones, revela la ausencia de una política pública integral y sostenida para el libro y la lectura.

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"El acceso al libro, a la lectura, a la cultura y al conocimiento no puede depender únicamente de las condiciones del mercado. Es también una responsabilidad del Estado, sustentada en el derecho de todas las personas al acceso a la cultura y al ejercicio de sus derechos culturales", dice la carta denuncia una realidad: la desaparición de editoriales y librerías y la reducción de espacios para la circulación de los libros.

"Durante los últimos años, quienes formamos parte del sector editorial, hemos sido testigos del paulatino deterioro de la industria del libro en México" dicen y agregan que el anuncio del cierre de operaciones de Ediciones Era, una de las editoriales independientes más relevantes y respetadas de nuestro país, fundada hace 66 años, "es una señal de alarma", sin embargo, "no es un hecho aislado: es la expresión de una problemática que afecta a toda la cadena del libro".

En la carta que recogerá firmas hasta el próximo 2 de septiembre, se expone que mientras en otros países se han impulsado políticas para fortalecer sus industrias editoriales, ampliar el acceso a los libros y recuperar lectores, "México enfrenta un escenario cada vez más preocupante".

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Aseguran que la bibliodiversidad, que es la posibilidad de que la mayor variedad de autores, ideas, géneros y contenidos llegue al mayor número posible de persona, es una de las expresiones culturales más importantes de una sociedad democrática.

Y rematan: "Cuando desaparece una editorial, desaparece también una parte de nuestra diversidad cultural. Defender al libro (en cualquiera de sus formatos) es defender la cultura, la diversidad de pensamiento y el derecho de todos a leer".

La carta está abierta para ser firmada por todos los integrantes del sector del libro en México.

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