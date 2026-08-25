Mundo | 25-08-26 | 20:41 |

Washington. La Policía del Capitolio arrestó el martes a un hombre originario de California que llevaba consigo una guillotina en la parte trasera de su camioneta, la cual se encontraba estacionada cerca del complejo del .

Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julian, California, fue arrestado poco después de las 3 de la tarde, cuando agentes descubrieron que el vehículo en el que se encontraba la guillotina estaba , informó la policía.

Las autoridades investigan los motivos por los que el sospechoso hizo el viaje desde California y por qué transportaba una guillotina. Por lo pronto, Le quedó detenido por portar un arma peligrosa y por posesión de una guillotina, según informó la policía.

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Una guillotina es un instrumento para aplicar la pena capital por decapitación y consiste en una hoja pesada montada en un armazón de madera. Fue inventada en la Francia de finales del siglo XVIII y se convirtió en un símbolo del Reinado del Terror durante la Revolución Francesa.

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