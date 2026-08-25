El Oyster Perpetual 36 es una pieza llena de energía a golpe de vista. Su esfera es un estallido de color organizado con precisión casi matemática: un mosaico donde las letras de “Rolex” se entrelazan en una composición gráfica que combina más de diez tonalidades. Cada color se aplica de forma independiente, capa a capa, en un proceso que exige un control absoluto para lograr una alineación perfecta entre formas, tipografías y pigmentos. El resultado tiene ritmo, tiene textura, tiene algo de arte contemporáneo y algo de energía urbana.

La esfera es un mosaico donde las letras de Rolex se entrelazan en una composición gráfica que combina 10 tonos. (25/08/26) Foto: Especial

Motivo Jubilee

Este patrón bebe del motivo Jubilee, un código estético introducido por la maison a finales de los años 70. Aquí se transforma en una superficie expresiva que aporta carácter sin perder elegancia. Funciona como una pieza central, casi como un accesorio statement que define por sí solo la presencia en la muñeca.

La caja Oyster, con su arquitectura monobloque, fondo atornillado y corona Twinlock. (25/08/26) Foto: Especial

El tamaño de 36 mm encuentra un equilibrio especialmente atractivo. Se adapta con fluidez a diferentes estilos y momentos del día: desde una camisa blanca impecable hasta un look más relajado o incluso una silueta nocturna. La caja Oyster, con su arquitectura monobloque, fondo atornillado y corona Twinlock, mantiene una hermeticidad de 100 metros, aportando esa sensación de confianza que acompaña sin esfuerzo.

La caja y brazalete Oystersteel añade una capa de sofisticación técnica. Este acero de la familia 904L, utilizado en industrias de alta exigencia, ofrece una resistencia superior a la corrosión y un acabado que conserva su brillo con el paso del tiempo. En la muñeca, se percibe como una mezcla de solidez y ligereza visual.

La caja y el brazalete Oystersteel le dan un toque de sofisticación técnica. (25/08/26) Foto: Especial

En el interior, el calibre 3230 marca el tempo con precisión constante. El escape Chronergy optimiza el rendimiento energético, mientras que la espiral Parachrom azul garantiza estabilidad frente a magnetismo y cambios de temperatura. La reserva de marcha de aproximadamente 70 horas permite alternar su uso sin preocuparse por el ritmo del día a día.

Propuesta atrevida

La certificación Superlative Chronometer eleva el conjunto con un estándar de precisión de -2/+2 segundos al día, junto con criterios ampliados en fiabilidad, resistencia al magnetismo y sostenibilidad. Es una precisión que se siente más que se mide, integrada en la experiencia cotidiana.

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El calibre 3230 tiene la certificación Superlative Chronometer. (25/08/26) Foto: Especial

El brazalete Oyster completa el gesto con una presencia limpia y estructurada. Sus tres eslabones aportan continuidad visual, mientras que el sistema Easylink permite ajustar la longitud en segundos, acompañando los pequeños cambios del día con total comodidad.

Este Oyster Perpetual 36 se mueve con soltura entre códigos. Puede ser el detalle que rompe la neutralidad de un look minimalista o el punto de conexión en una propuesta más atrevida. El color marca el pulso, la técnica sostiene el conjunto y la forma se adapta con naturalidad a quien lo lleva.