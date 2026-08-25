El padre del excandidato del PAN a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Bartolo López de la Cruz “El Yual”, fue asesinado a tiros al interior de un rancho en la zona sur de la entidad.

La víctima fue identificada como Bartolo López, quien fue asesinado por sujetos armados que irrumpieron en un rancho ubicado la localidad de Venustiano Carranza, en los límites entre los municipios de Texistepec e Hidalgotitlán.

Lee también Gobierno federal y de Morelos rehabilitarán sendero al cerro del Tepozteco; buscan mejorar seguridad de visitantes

Los reportes policiales señalan que los sicarios, tras cometer el crimen, huyeron del lugar, sin que pudieran ser detenidos a pesar del posterior despliegue policial que ocurrió en esa región.

Durante las elecciones municipales del año pasado, Texistepec estuvo marcado por la violencia, pues en mayo de 2025 fue asesinada a tiros la candidata de Morena-PVEM, Yesenia Lara Gutiérrez.

Las autoridades estatales no han emitido información sobre el crimen.

[Publicidad]

dmrr/cr