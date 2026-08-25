[Publicidad]
El padre del excandidato del PAN a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Bartolo López de la Cruz “El Yual”, fue asesinado a tiros al interior de un rancho en la zona sur de la entidad.
La víctima fue identificada como Bartolo López, quien fue asesinado por sujetos armados que irrumpieron en un rancho ubicado la localidad de Venustiano Carranza, en los límites entre los municipios de Texistepec e Hidalgotitlán.
Lee también Gobierno federal y de Morelos rehabilitarán sendero al cerro del Tepozteco; buscan mejorar seguridad de visitantes
Los reportes policiales señalan que los sicarios, tras cometer el crimen, huyeron del lugar, sin que pudieran ser detenidos a pesar del posterior despliegue policial que ocurrió en esa región.
Durante las elecciones municipales del año pasado, Texistepec estuvo marcado por la violencia, pues en mayo de 2025 fue asesinada a tiros la candidata de Morena-PVEM, Yesenia Lara Gutiérrez.
Las autoridades estatales no han emitido información sobre el crimen.
[Publicidad]
Fallece “Max”, tigre de bengala bajo resguardo de zoológico en Reynosa, Tamaulipas; sufrió una neumonía hemorrágica
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
VIDEO: Policía niega el paso de adultas mayores al Metrobús; ¿quién puede viajar gratis en el transporte público de la CDMX?
Nación
Exigen intensificar búsqueda del locutor Iván Michel Atilano; desapareció el 18 de agosto en Huautla, Oaxaca
Tiempo de relojes
Asombro celestial
Universal Deportes
Rayados clasifica a semifinales de la Leagues Cup con triunfo agónico sobre Chicago
La Roja
¡Dementes! Discusión entre cuatro personas termina en balacera, dos hombres fueron heridos
Espectáculos
“Me faltaron las pompis” Sandra Cuevas admite aumento de senos, pero todavía le faltan arreglitos
Al día
SMSEM reconoce al personal del CEsO por 35 años de servicio al magisterio
Espectáculos
La vida de Dolly Parton, así fue la carrera de la reina del country