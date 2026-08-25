Autoridades de la Universidad Anáhuac inauguraron el Clúster Tecnológico Anáhuac LABS, ecosistema de innovación e investigación, en el Campus Norte, en Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con el presidente de Inmobiliaria Carso, Alfonso Salem Slim, quien es egresado de dicha institución, esta iniciativa busca integrar el aprendizaje práctico, la investigación aplicada al emprendimiento y la transferencia de tecnología.

"Vinculaciones con empresas sustentadas en proyectos de alto impacto, que con esta alianza resuelvan desafíos concretos, con otras universidades y centros de investigación, con líderes en el extranjero y con intercambio académico", comentó.

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Inversión asciende a 450 millones de pesos

Durante su intervención, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, afirmó que Anáhuac LABS "será un semillero de ingenieros altamente calificados y de vanguardia, que serán los protagonistas del desarrollo tecnológico".

Recordó que en 2024 colocaron la primera piedra del proyecto, el cual cuenta con 8 mil 342 metros cuadrados y tuvo una inversión de 450 millones de pesos. "Convivirán la docencia, investigación y aplicación para generar soluciones de ingeniería y tecnología al servicio de las personas", adelantó.

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Ingeniería 5.0

Además, en la presentación se explicó que ante la automatización, la ciencia de datos y la inteligencia artificial (IA), la Universidad Anáhuac fomenta el concepto de Ingeniería 5.0, destinada a que ingenieros pasen de ser usuarios de tecnología a creadores. Está compuesta por seis ejes:

Anáhuac LABS, localizado en el Campus Norte de la Universidad Anáhuac. Foto: Universidad Anáhuac

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Nodos tecnológicos

tecnológicos Infraestructura de última generación

de última generación Innovación activa en el ecosistema empresarial

activa en el ecosistema empresarial Formación integral

integral Talento comprometido con la innovación

comprometido con la innovación Experiencias Hands-On globales

"La ingeniería 5.0 en la Universidad Anáhuac no se limita a imaginar el mañana, lo diseña, lo prueba y lo construye desde hoy", expresaron.

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"La tecnología se convierte en soluciones"

"Lo que era un proyecto es desde hoy una realidad. Lo estamos inaugurando porque el tiempo lo exige con una urgencia que sería irresponsable ignorar. Según el Foro Económico Mundial, el 39% de las competencias actuales de los trabajadores se transformará o quedará obsoleto", declaró el rector Cipriano Sánchez García.

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Agregó que el formar ingenieros no consiste en enseñar "lo que ya sabemos que funciona", más bien "formarlos para enfrentar lo que todavía no conocemos. Aquí ustedes van a poner a prueba sus ideas y sus certezas". Algunos aliados son Ford, Grupo Gigante, Huawei, entre otros.

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Marco Antonio Moreno Ibarra, en representación de la secretaria de ciencias, tecnología e innovación, Rosaura Ruiz, consideró a Anáhuac LABS alineado con lo que busca dicha dependencia, en otras palabras, cómo la ciencia y la tecnología pueden convertirse en un motor de desarrollo para México.

Este clúster posee las áreas de laboratorio de ingeniería química, materiales avanzados, robots móviles, etcétera.

Anáhuac LABS, localizado en el Campus Norte de la Universidad Anáhuac. Foto: Universidad Anáhuac

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