La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al segundo trimestre de 2026, la población ocupada en México alcanzó 60 millones de personas, el nivel más alto registrado de forma histórica.

En un comunicado, indicó que en comparación con el primer trimestre de 2026, la población ocupada aumentó en 487 mil personas, crecimiento que se concentró principalmente en los sectores secundario y terciario, que registraron incrementos de 226 mil y 189 mil personas, de manera respectiva, mientras que el sector primario aumentó en 38 mil personas.

“De esta manera, el mercado laboral mantiene un elevado nivel de ocupación, al tiempo que la tasa de participación laboral aumentó de 58.7 a 59.1 por ciento entre el primer y segundo trimestre del año”.

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“La evolución conjunta de estos indicadores muestra un mercado laboral con un elevado nivel de ocupación, una reducción en la proporción de personas ocupadas en condiciones críticas y un incremento en el ingreso promedio por hora".

“A ello se suma la reducción de la pobreza laboral, que en el segundo trimestre de 2026 alcanzó su nivel más bajo para un segundo trimestre desde el inicio de la serie, elementos que contribuyen a una valoración integral de las condiciones laborales y del bienestar económico de la población”, enfatizó.

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Crecimiento anual de ocupación laboral

Dicha dependencia, a cargo de Marath Bolaños, resaltó que en términos anuales, la ocupación aumentó en 599 mil personas frente al segundo trimestre de 2025. El crecimiento anual fue impulsado principalmente por los sectores terciario y secundario, con aumentos de 394 mil y 328 mil personas.

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En materia de pobreza laboral, apuntó que durante el segundo trimestre de 2026 se registró una tasa de 31.9 por ciento, lo cual representa una disminución de 3.1 puntos porcentuales con referencia al mismo trimestre de 2025, cuando se ubicó en 35%.

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“Con este resultado, la pobreza laboral alcanzó su nivel más bajo para un segundo trimestre desde el inicio de la serie, lo que refleja una mejora en la proporción de la población cuyo ingreso laboral resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria”, recalcó.

Agregó que la tasa de condiciones críticas de ocupación disminuyó de 38.6 por ciento en el primer trimestre de 2026, a 37.7 por ciento en el segundo trimestre, una reducción de 0.9 puntos porcentuales.

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Aumenta ingreso promedio

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que esta evolución se acompaña de un incremento en el ingreso promedio de la población ocupada, que alcanzó 70.26 pesos por hora durante el segundo trimestre de 2026.

En términos nominales, el ingreso representa un aumento anual de 6.13 por ciento con relación a los 66.20 pesos por hora registrados en el segundo trimestre de 2025.

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dft