De acuerdo con el reporte de desempleo publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), correspondiente a enero de 2026, México registró una tasa de desocupación de 2.6%, colocándose como el país con el menor nivel de desempleo entre las 38 naciones que integran este organismo internacional, destacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Señaló que con este resultado, México se posiciona incluso por debajo de países como Japón (2.7%) y Corea (3%), “lo que refleja la solidez del mercado laboral mexicano y el dinamismo de la economía nacional”.

La STPS aseguró en un comunicado que estas cifras son resultado del trabajo coordinado y permanente del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo, impulsar la inclusión laboral y generar mayores oportunidades para la población.

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La Secretaría del Trabajo afirmó que en los gobiernos de la Transformación la creación de empleos no se limita únicamente al crecimiento en el número de puestos de trabajo, sino que forma parte de una estrategia integral enfocada en garantizar empleo digno y de calidad.

“Esta visión se acompaña de políticas de recuperación del salario mínimo, mejora de las condiciones laborales, fortalecimiento de la justicia laboral y ampliación de los derechos de las y los trabajadores, acciones que impactan directamente en el bienestar de las familias mexicanas”, declaró.

La STPS expresó que estos resultados en materia de empleo “confirman que el país avanza hacia un mercado laboral más justo, incluyente y con mayores oportunidades, en el que el trabajo se consolida como una herramienta fundamental para el desarrollo y la reducción de las desigualdades”.

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