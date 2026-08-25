Durante este mes, la noche se teñirá de rojo con la llegada de la Luna de Sangre, un evento astronómico que ofrecerá una singular vista del cielo debido a la tonalidad cobriza que cubrirá al satélite el próximo jueves 27 de agosto.

Como parte de una noche dedicada a la divulgación científica, Pilares habilitó la instalación de telescopios en sus 300 sedes para disfrutar de este fenómeno en comunidad y con el acompañamiento de docentes especializados en el manejo de este equipo.

Durante la jornada que iniciará desde las 17:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas, se realizarán actividades sobre los movimientos, las fases de la Luna, la historia de los eclipses, su origen y antecedentes de estos fenómenos naturales en México.

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En la totalidad del eclipse, los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, dispersan la luz y le dan paso principalmente a los tonos amarillos y rojos, lo cual hace que la Luna tome ese característico color rojizo. Foto: NASA

¿A qué hora ver la Luna de Sangre en México?

Este fenómeno será visible desde gran parte del continente, además de algunas regiones de Europa y África. En México podrá seguirse durante varias horas, siempre y cuando las condiciones del clima de cada entidad lo permitan.

A pesar de que durante la noche del 27 al 28 de agosto el satélite pasará por distintas tonalidades, según el sitio experto Star Walk, la Luna de Sangre podrá apreciarse desde México a partir de las 19:23 horas.

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Asimismo, el punto máximo del evento astronómico será a las 22:12 horas. En este momento la Luna alcanzará una mayor cobertura y la intensidad del color será mejor.

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Luna de Sangre. Foto: AFP

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