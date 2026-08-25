La magistrada federal en retiro Lilia Mónica López Benítez, forma parte de la terna recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para integrar el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, en la vacante correspondiente a América Latina y el Caribe.

Su candidatura fue seleccionada después de un proceso internacional en el que se consideraron 16 candidaturas elegibles de la región, seis personas fueron entrevistadas y sólo tres fueron recomendadas. Nicolás Laino (Argentina); Patricia Tarre Moser (Costa Rica), y Lilia Mónica López Benítez (México).

La juzgadora mexicana tiene más de más de tres décadas de experiencia en la justicia federal mexicana, particularmente en materia penal y legalidad de la detención.

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Es jueza de carrera y se desarrolló en la judicatura. Salió del Poder Judicial tras presentar su renuncia en octubre de 2025 bajo la figura de jubilación anticipada forzada, derivado de la reforma judicial.

López Benítez fue una de las voces que se opuso abiertamente a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, criticando el impacto de dichos cambios en el sistema de justicia del país.

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De acuerdo con el informe de la ONU, la representante de México fue nominada por “su conocimiento del mandato y los desafíos que enfrenta, y la importancia que otorgó a su implementación con independencia”.

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“La independencia es indispensable para proteger efectivamente la libertad. Las garantías judiciales deben ser un límite real frente al ejercicio arbitrario del poder y una protección efectiva de la dignidad humana”, señaló López Benítez.

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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria está integrado por cinco personas expertas independientes y analiza casos de privación de libertad presuntamente contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos. Emite opiniones, llamamientos urgentes y recomendaciones a los Estados, además de realizar visitas a países.

La designación para la vacante de América Latina y el Caribe corresponde al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se realizará durante su 63º período de sesiones, que tendrá lugar del 7 de septiembre al 9 de octubre de 2026 en Ginebra.

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