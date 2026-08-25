La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) aseguró que, a un año de la reforma judicial, los hechos confirman la advertencia de juristas y especialistas: no se fortaleció la justicia, sino que se profundizó la incertidumbre institucional.

En un pronunciamiento, se refirió a esta modificación constitucional como un “error histórico” que ha tenido un impacto negativo en la impartición de justicia, la independencia judicial y los derechos de quienes integran la carrera judicial.

“Este primer año ha estado marcado por incertidumbre institucional, incumplimientos de obligaciones legales y decisiones que han afectado derechos previamente reconocidos”, alertó.

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De acuerdo con la Jufed, una de las afectaciones más graves corresponde al incumplimiento en la obligación de cubrir el pago extraordinario y pensiones complementarias correspondientes a personas juzgadoras, cuya separación del cargo derivó de la propia reforma.

“Este primer año también ha estado acompañado por procedimientos administrativos, investigaciones y otras acciones que han generado un ambiente de presión e incertidumbre, así como por el sobreseimiento de diversos juicios de amparo promovidos”, añadió.

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En ese panorama, la asociación consideró que el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha quedado a deber en materia de protección efectiva de los derechos y de la consolidación de su independencia, así como por la falta de conocimiento y la “débil preparación” de sus integrantes.

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“El balance de sus decisiones en asuntos de relevancia coyuntural muestra una tendencia preocupante, ya que en numerosos casos las determinaciones han favorecido a la autoridad o a las posiciones del oficialismo”, manifestó.

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Por ello, aseveró que hay cuestionamientos serios sobre la independencia con la que deben actuar los ministros del Alto Tribunal.

“Exigimos con contundencia la restitución de una verdadera independencia judicial y el establecimiento del Estado de derecho en México, lo cual sólo es posible con un sistema integrado por personas servidoras públicas altamente capacitadas y de excelencia técnica”, concluyó.

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