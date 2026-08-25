Metrópoli | 25-08-26 | 20:06 |

Un hombre de entre 52 y 60 años tras ser atacado a balazos la tarde de este martes en calles de la colonia Artes Gráficas, .

Los hechos ocurrieron sobre el, en su cruce con Sur 75-A, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos tres . Al llegar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron a un hombre inconsciente sobre la cinta asfáltica.

El responsable huyó en una motocicleta que posteriormente abandonó en una unidad habitacional de Gustavo A. Madero para continuar su fuga en un vehículo. | Foto: Valente Rosas.
El responsable huyó en una motocicleta que posteriormente abandonó en una unidad habitacional de Gustavo A. Madero para continuar su fuga en un vehículo. | Foto: Valente Rosas.

Paramédicos del CRUM, a bordo de la ambulancia 681, acudieron al sitio y realizaron la valoración de la víctima, pero determinaron que ya no presentaba signos vitales debido a heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

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La zona fue acordonada por los policías y se dio aviso al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales.

Los hechos ocurrieron sobre el Eje 3 Sur Morelos, en su cruce con Sur 75-A, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos tres disparos. | Foto: Valente Rosas.
Los hechos ocurrieron sobre el Eje 3 Sur Morelos, en su cruce con Sur 75-A, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos tres disparos. | Foto: Valente Rosas.

De acuerdo con los primeros reportes, el probable responsable escapó a bordo de una motocicleta negra. Durante la huida, ingresó a una unidad habitacional en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde abandonó el vehículo y continuó su fuga a bordo de un automóvil.

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Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable, mientras agentes de investigación y peritos realizaron el procesamiento de la escena. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión.

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JACL/cr

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