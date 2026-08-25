Ecatepec, Edomex. - Desde el 1 de enero del 2025, cuando inició la actual gestión, a la fecha, el gobierno de Ecatepec ha reparado 57 mil 480 baches y rehabilitado 455 mil metros cuadrados de vialidades, informó la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss.

La edil presentó los primeros resultados del “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7, el cambio se siente en las calles”, programa permanente, donde participan más de mil funcionarios y trabajadores.

En conferencia de prensa, recordó que al llegar al gobierno, 80 % de calles estaban destruidas, pero actualmente se labora de día y noche para cambiar esa realidad, por lo que se han sumado a las tareas funcionarios del ayuntamiento para reforzar a los trabajadores que ya participaban en el programa y ahora suman más de mil personas en El Bachetón 24/7.

La presidenta municipal de Ecatepec informó que Desde el 1 de enero del 2025, cuando inició la actual gestión, a la fecha, el gobierno de Ecatepec ha reparado 57 mil 480 baches y rehabilitado 455 mil metros cuadrados de vialidades. | Foto: Especial.

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Cisneros Coss precisó que se pasó de operar únicamente con ocho cuadrillas a más de 30 por semana.

“Por primera vez en Ecatepec, los funcionarios se quitan el traje y, por supuesto, las zapatillas, la corbata, el peinado de salón y agarran la pala (…) Eso necesitamos: funcionarios de territorio, funcionarios todo terreno”, dijo Cisneros Coss.

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Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, hizo un comparativo de bacheo con la pasada administración y dio a conocer que del 2009 al 2024 se realizó un promedio anual de 50 mil metros cuadrados de bacheo; no obstante, la presente administración en 2025 bacheó 234 mil metros cuadrados y para 2026 se tienen proyectados 221 mil metros cuadrados.

Al llegar al gobierno, 80 % de calles estaban destruidas, pero actualmente se labora de día y noche para cambiar esa realidad. | Foto: Especial.

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Sobre el trabajo de bacheo nocturno, explicó que existen 12 cuadrillas conformadas por trabajadores, más 10 cuadrillas integradas por funcionarios de 29 direcciones, que cuentan con equipo y que fueron capacitados con cursos de la aplicación y rendimiento de los materiales, así como en las correspondientes medidas de seguridad.

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Con el bacheo nocturno con 22 cuadrillas, se aplican, aproximadamente, 500 toneladas diarias en cuatro colonias prioritarias por semana, aunque el número de comunidades beneficiadas se puede incrementar de acuerdo con su tamaño.

Destacó que con este personal y equipo el gobierno de Ecatepec intensificará los trabajos para ofrecer una respuesta pronta a este problema, que es una de las principales demandas de la población.

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