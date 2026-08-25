Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras ser atacado a balazos en la vía pública, en la colonia Del Mar Sur, alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Pingüino y Aleta, donde vecinos reportaron haber escuchado alrededor de ocho detonaciones. Al llegar, policías encontraron sobre la cinta asfáltica a un hombre inconsciente y con heridas de arma de fuego.

Paramédicos del CRUM acudieron al sitio y, tras valorar al hombre, diagnosticaron ausencia de signos vitales a consecuencia de disparos de arma de fuego.

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De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que presuntamente participaron en la agresión huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras se dio aviso al Ministerio Público y a los Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

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Autoridades comenzaron además con el análisis de las cámaras de videovigilancia de los centros C2 y C5, con el objetivo de establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

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