Un mes después de su primer partido oficial como director técnico en Monterrey, llegó el primer gran reto de Matías Almeyda al frente de los Rayados. Frente al Chicago Fire en el estadio SeatGeek, de Illinois, la Pandilla busca instalarse en semifinales de la Leagues Cup y garantizar que -ya sea en la final o en el partido por el tercer lugar- competirá por su boleto a la Copa de Campeones de CONCACAF, su gran objetivo en este torneo.

Su premio por clasificar de forma agónica a la fase final es enfrentar al líder de la MLS en este torneo, que además eliminó al Cruz Azul y entre este Leagues Cup y el campeonato local de Estados Unidos, acumula siete partidos sin conocer la derrota, seis de ellos con triunfos. Para colmo, el punto débil de esta Pandilla es la defensa, y el Fire cuenta con el goleador polaco Robert Lewandowski como figura del equipo.

Andrew Gutman, lateral izquierdo del cuadro estadounidense, mencionó en conferencia previa al partido que “para nosotros significa dar el siguiente paso, poder demostrar que somos un gran equipo y además, llegando a la Leagues Cup nos pusimos el objetivo de ganar este trofeo, el club hace mucho no es campeón así que queremos lograrlo”.

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Con su reciente derrota en León, Rayados cortó una racha de tres partidos consecutivos con victorias, sufridas, pero obtenidas gracias a la personalidad que adaptó este equipo desde la llegada de Almeyda al banquillo, y el balance histórico contra equipos estadounidenses le favorece. Esta noche, Esteban Andrada hará su regreso a las canchas con la camiseta de la Pandilla.

Rayados registra 29 partidos oficiales ante equipos de la MLS, de los cuales ha conseguido 16 triunfos, 5 empates, y 8 derrotas. Tan sólo en este torneo, venció al Nashville y al Inter Miami, que ocupan el primer y segundo lugar de la Conferencia del Este en la MLS. El equipo albiazul buscará instalarse por segunda ocasión entre los últimos cuatro equipos de la Leagues Cup. La última vez que jugaron cuartos de final fue en 2023 y vencieron por 3-2 al LAFC en el Rose Bowl de Los Ángeles.

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A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas del encuentro.

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Rayados vs Chicago Fire: MINUTO A MINUTO