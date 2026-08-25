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Darío Daniel Sánchez, alias “El Lápiz”, identificado por las autoridades como sicario de la AntiUnión de Tepito, fue detenido por policías capitalinos, en posesión de droga; estaba en un automóvil en la colonia Santo Tomás, con férulas en ambas piernas pues previamente había sido sacado del hospital donde tuvo una intervención quirúrgica, tras haber sido herido con arma de fuego.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que “El Lápiz” estaba en la parte trasera del vehículo, junto con Laura Dalila y José Eduardo, en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, y los dos últimos estaban fumando cigarros de marihuana y al revisarlos, les hallaron 15 bolsitas de marihuana, un arma de fuego corta y un teléfono celular.
Los tres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.
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De acuerdo con un cruce de información de la SSC, Darío posiblemente estaría relacionado con un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro y mantiene una disputa con otra célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio.
Fuentes judiciales confirmaron que es de la AntiUnión Tepito.
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Lo balean y resacatan del hospital
De acuerdo con las indagatorias, “El Lápiz” fue herido con arma de fuego en ambas piernas luego de que pactó una cita con una mujer a través de redes sociales.
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La mujer identificada como Nailea se bajó del auto y ahí, llegaron unos sicarios y lo balearon. “El Lápiz” sobrevivió al ataque y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde recibió atención médica y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a las lesiones en ambas piernas.
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Ahora las autoridades investigan el ataque que sufrió “El Lápiz”, el encuentro con Nailea y las circunstancias en las que fue sacado del hospital, mientras el Ministerio Público determina la situación jurídica de los tres detenidos.
LL
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