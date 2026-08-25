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Aguascalientes. - En acciones estratégicas, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) capturó a nueve individuos implicados en homicidios y cumplimentó 215 órdenes de aprehensión de personas relacionadas con otros delitos, en en julio de 2026 en el estado de Aguascalientes.
De las personas detenidas, 71 son objetivos prioritarios, debido a su probable relación con diversos ilícitos, por lo que su ubicación y captura representaba un evento relevante dentro de las estrategias implementadas para combatir la impunidad.
El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, señaló que la coordinación con las instituciones de procuración de justicia de otras entidades federativas también permitió fortalecer los resultados que obtuvieron el mes pasado.
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En ese periodo cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión en colaboración con otros estados.
Asimismo, en territorio estatal fueron localizadas y detenidas nueve personas que eran buscadas por autoridades de otras entidades federativas.
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El fiscal dijo que ejecutaron 42 cateos en julio de 2026, en los que aseguraron armas de fuego, 86 vehículos y diversos instrumentos de delitos.
En suma, decomisaron 421 objetos relacionados con diversas carpetas de investigación.
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dmrr/cr
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