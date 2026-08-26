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Culiacán. - En puntos distintos de la capital del estado, tres personas, una de ellas del sexo femenino, fueron atacadas a balazos por personas desconocidas que viajaban en motocicletas. En todos los casos, las víctimas tuvieron que ser auxiliadas por paramédicos y llevadas a un hospital.
Afuera de una de las casas de cambio que se ubican en el primer cuadro de la ciudad, en la zona conocida como el Mercadito, una joven de nombre Lizbeth Natalie “N”, de 27 años, fue víctima de un acto de violencia en la que resultó herida en una pierna.
De acuerdo a los datos aportados, ella se encontraba fuera de una casa de cambio cuando fue atacada a balazos sin motivo aparente por una persona joven que viajaba en motocicleta.
En el segundo cuadro de la ciudad, en un predio baldío ubicado cerca de la glorita, denominada la Canasta, fue lesionado a balazos una persona en situación de calle de nombre Agustín “N”, de 42 años.
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Los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar en compañía de elementos del ejército y la Policía Estatal atendieron a la víctima, la cual presentó lesiones en su cuerpo por impactos de bala, por lo que en ambulancia fue llevado a un hospital.
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En la colonia Agrarista Mexicana, un trabajador de un negocio de compra y venta de fierro viejo, de nombre Javier “N”, de 48 años de edad que se encontraba fuera del local fue blanco de disparos de armas de fuego, por una persona joven que llegó en una motocicleta y sin medir palabra abrió fuego en su contra.
Los peritos en balística recolectaron varios casquillos percutidos de arma corta y recopilaron evidencias y testimonios sobre el atentado a esta persona que tuvo que ser trasladada a un hospital para atención médica.
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