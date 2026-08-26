Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que lo presentará el 1 de septiembre en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto, Sheinbaum Pardo mencionó que hará una gira de rendición de cuentas por todo el país, para terminar en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no como “evento nacional”.

“El informe el primero septiembre es aquí (en Palacio Nacional). Después nos vamos a todas las entidades de la República, de jueves a domingo durante tres semanas o cuatro semanas, y después cerramos en el Zócalo”.

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“Pero para la Ciudad de México ya no es un evento nacional, sino un evento de la Ciudad de México de informe, de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. Ya lo haríamos en el Zócalo, no es el evento masivo normal que se hace como una movilización nacional de todo el país, sino en cada entidad de la república vamos a hacer nuestro informe y después en el Zócalo, para exclusivamente la Ciudad de México”, expuso.

Destacó que ya comenzaron a difundirse los spots de su Segundo Informe, alrededor de 14, que grabó durante las giras por los estados.

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Apuntó que la Constitución señala que todos los Presidentes deben dar su informe el 1 de septiembre, “y hay un periodo en donde podemos hacer información en donde aparezca el nombre de la Presidenta y su imagen. En los demás ya no puede haber inserciones, por ejemplo en los medios que no nos cuestan porque son tiempos oficiales (...)”.

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La Presidenta adelantó que el 15 y 16 de septiembre no habrá mañanera por la conmemoración de la Independencia de México, ni el 1 de septiembre por la presentación de su Segundo Informe.

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