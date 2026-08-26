Universal Deportes | 26-08-26 | 10:58 |

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el juego del América?

Las Águilas del América disputan esta noche en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, los Cuartos de Final de la Leagues Cup frente al Columbus Crew.

  • Fecha: Miércoles 26 de agosto
  • Horario: 20:45
  • Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]