[Publicidad]
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el juego del América?
Las Águilas del América disputan esta noche en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, los Cuartos de Final de la Leagues Cup frente al Columbus Crew.
- Fecha: Miércoles 26 de agosto
- Horario: 20:45
- Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen Televisión y Apple TV
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Tini Stoessel rompe con su padre tras descubrir presuntas irregularidades en el manejo de su fortuna
Metrópoli
En Ecatepec, la Marina y policías municipales vigilarán el Mexibús
Estados
Hallan campamento de grupo delictivo en Mazatlán; aseguran armas, cartuchos y chalecos tácticos
Mundo
Rubio llama a una "acción decisiva" contra migración ilegal, fentanilo y cárteles; aborda con canciller mexicano prioridades compartidas