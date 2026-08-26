Culiacán. - En un recorrido de fuerzas federales y estatales por la comunidad del Recodo, en Mazatlán, fue descubierto un campamento improvisado que sirve de refugio a grupos delictivos. En este lugar se aseguraron cuatro fusiles automáticos, 800 cartuchos útiles de diversos calibres, entre otros objetos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que como parte de los operativos que se mantienen en la zona serrana del puerto se localizó este sitio de resguardo en donde se encontró 28 cargadores abastecidos para armas automáticas, cuatro chalecos tácticos con siete placas balísticas.

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El personal de las fuerzas federales y estatales que encontraron este campamento realizaron varios recorridos por el mismo sector en busca de personas armadas, sin lograr ubicar a personas cercanas al lugar.

Las armas, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abra una investigación sobre su procedencia y se procediera a desmontar el campamento improvisado.