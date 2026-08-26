La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México celebró el primer aniversario de la Policía Especializada de Género (PEG), e indicó que en su primer año de operación ha brindado atención prioritaria a más de 26 mil mujeres y cuenta con mil 249 policías capacitados para atender casos con perspectiva de género.

A través de un comunicado, la SSC informó que desde el 25 de agosto de 2025 la PEG implementa una estrategia enfocada en las necesidades de las mujeres, mediante entrevistas con perspectiva de género, contención emocional, orientación sobre derechos, coordinación interinstitucional, traslados, canalizaciones y seguimiento de casos.

Detalló que durante su primer año la PEG realizó más de 23 mil acciones, entre ellas 20 mil 577 supervisiones, mil 841 asesorías técnicas, 769 labores de proximidad y 304 intervenciones operativas en zonas prioritarias de la capital.

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Indicó que mantiene presencia en los hogares a través de programas como Casa por Casa, Alerta Hogar Seguro y Territorios de Paz, con acciones orientadas a prevenir riesgos, atender emergencias y acompañar a mujeres que requieren apoyo.

Además, agregó que la PEG ha participado en operativos de seguridad durante movilizaciones y eventos masivos, como el Día Internacional de la Mujer, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.

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Entre los principales hallazgos de sus investigaciones, la SSC señaló que uno de cada cuatro casos identificados con riesgo feminicida corresponde a mujeres que previamente habían realizado una llamada de auxilio, mientras que más de la mitad de estos casos se concentra entre las 18:00 y las 06:00 horas, información que permite identificar patrones de riesgo y reforzar el despliegue del personal especializado.

Tan solo en julio, la Policía Especializada de Género realizó 4 mil 400 supervisiones a emergencias recibidas a través del 911, radio, consignas y la línea institucional, con seguimiento en los 72 sectores policiales de la Ciudad de México.

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La SSC agregó que cualquier estación de policía abierta al público funciona como un espacio al que las mujeres pueden acudir para solicitar orientación, recibir apoyo o hacer preguntas, sin necesidad de presentar una denuncia y sin ser juzgadas.

mahc/LL