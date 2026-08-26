El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reaccionó a la detención de Jorge Luis "N" alias el "Koki", líder de un grupo delictivo en Tabasco, afirmando que estás acciones son parte de su compromiso con los tabasqueños.

A través de sus redes sociales posteó: "Ofrecimos combatir la delincuencia a todos los niveles y lo estamos cumpliendo. Trabajamos de manera coordinada con las autoridades federales, redoblando esfuerzos, por la paz de las familias tabasqueñas".

Foto: captura de pantalla

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco agradeció al Gobierno Federal por la colaboración en la detención de Jorge Luis "N" alias el "Koki", uno de los objetivos prioritarios de la dependencia ya que era el líder de una organización criminal.

"Reconoce y agradece al Gobierno de México, y particularmente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la estrecha coordinación y colaboración institucional que permitió la detención de Jorge Luis “N”, alias “Koki”, identificado como objetivo prioritario y señalado como presunto líder de la organización delictiva Pueblo Unido" señaló la dependencia.

La FGE precisó que Jorge Luis “N” contaba con una orden de aprehensión vigente emitida a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, derivada de las investigaciones realizadas por esta institución.

Detalló la FGE en un comunicado, que la detención fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre autoridades federales y estatales, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Federal en Tabasco, así como la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y el Gobierno del Estado de Tabasco.

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