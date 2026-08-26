Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, fue dado de baja de forma definitiva de la Secretaría de Marina (Semar), con lo cual perdió el grado de Contralmirante que ostentaba y el derecho a las prerrogativas derivadas de su condición de militar.

Dicha dependencia, a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles, determinó destituir al sobrino político del exsecretario, José Rafael Ojeda Durán, en abril pasado, días antes de ser localizado en Argentina, comentaron fuentes cercanas al caso.

A pesar de que se trata de una resolución administrativa, dentro de las filas castrenses constituye una de las sanciones más severas que puede imponerse a un integrante de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México.

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Las fuentes consultadas comentaron que al momento de su detención en Argentina, Farías Laguna ya no era integrante en activo de la Armada de México. Debido a lo cual, no podía presentarse como representante de la institución.

Indicaron que la baja definitiva de Fernando se produjo mientras continuaban las acciones con el fin de definir su paradero, las cuales incluyeron labores de inteligencia. Y, subrayaron, se hizo de manera independiente al proceso penal que enfrenta por delincuencia organizadas con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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Reanudan audiencia de Fernando Farías Laguna

Fernando Farías Laguna comparece este miércoles ante una juez federal que deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

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Esta audiencia no solamente definirá el curso de la investigación penal. Además, ocurre después de que la Secretaría de Marina resolvió su baja definitiva de la institución, decretada en abril de 2026.

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Con esa resolución administrativa, Farías Laguna dejó de pertenecer a la Armada de México, perdió el grado de Contralmirante, el derecho a portar el uniforme naval y las prerrogativas militares.

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