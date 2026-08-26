Tim Curry ha trascendido; a sus 80 años forjó una carrera cinematográfica excepcional e inigualable, marcada por dar vida a personajes excéntricos y de gran complejidad psicológica, lo que le granjeó el respeto de sus seguidores y de directores de cine que, década tras década, recurrían a él para que formase parte del reparto de sus películas.

"The Rocky horror picture show"

Susan Sarandon y Tim Curry en la película "The Rocky horror picture show". Foto: YouTube / Video XL

"The Rocky horror picture show" se estrenó en 1975; ahí, Curry dio vida a Dr. Fran-N-Furter, personaje que conocía muy bien, cuando la cinta se rodó, debido a que ya había encarnado al extravagente científico en la puesta en escena del mismo nombre, en Londres (1973) y Los Ángeles (1974).

Se trató de la cinta con la que debutó en la pantalla grande y la que, además, le trajo reconocimiento internacional; en el filme satírico musical compartió créditos con Susan Sarandon, ambos tenían 29 años cuando la producción fue estrenada.

Año: 1975

Dirección: Jim Sharman

¿Dónde ver?: Disney+

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Lee también Muere Tim Curry, el inolvidable y perturbador Pennywise de "It", tenía 80 años

"It"

It, serie, presentada posteriormente como película, de 1990. Foto: IMDb

En 1990, cuando Tim tenía 44 años, fue contactado por Tommy Lee Wallace, el director de la cinta de ABC, un canal de televisión que compró los derechos para que el libro de Stephen King fuera adptado a la pantalla chica.

En principio se pensó que "It" sería una serie de alrededor de ocho capítulos, pero terminó dividiéndose sólo en dos partes; en la primera, la historia tenia lugar, en Derry, en 1969 y, la segunda, sucedía en 1990, en el mismo condado.

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Con los años, la serie fue presentada como película con una duración de tres horas, a lo largo de las que se desarrolla el encuentro de un grupo de niños "Los perdedores" con Pennywise, una criatura sobrenatural que tomaba la forma del miedo más perturbador de cada uno de los integrantes que, al crecer, buscan cobran venganza en contra del personaje de Curry.

Aunque Curry siempre fue el actor que deseaban para el papel, los creadores también pensaron en los nombres de otros dos grandes histriones, Malcom McDowell ("A clockwork orange") y Roddy McDowall (Planet of the apes").

En esta cinta comparte créditos con los entonces actores infantiles Seth Green y Jonathan Brandis (QEPD).

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It, serie, presentada posteriormente como película, de 1990. Foto: IMDb

Año: 1990

Dirección: Tommy Lee Wallace

¿Dónde ver?: YouTube

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Lee también Tim Curry, el actor que desafió al miedo: de Pennywise a “no temer a la muerte” tras un derrame cerebral

"Home alone 2: lost in New York"

"Home alone 2", película de 1992, dirigida por Chris Columbus. Foto: IMDb

En 1992, Curry se unió al elencto de la secuela de "Home alone", progatonizada por Macaulay Culkin y Catherine O´Hara y dirigida por Chris Columbus.

En "Home alone 2: lost in New York", el actor da vida a Héctor, un trabajador del Hotel Plaza, en donde se hospeda Kevin (Macaulay), luego de tomar un vuelo equivocado y, volver a perder a su familia, la que vacaciona en Miami.

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Kevin se las arregla para pasar desapercibido pues, a pesar de contar con la tarjeta de crédito de su padre, no cuenta con la mayoría de edad para usarla ni encontrarse sólo, por lo que, cuando Héctor entra a su habitación, para hacer el aseo, usa un payaso inflable, que mete a la ducha y una grabación, en donde suena la voz de su tío, para que el trabajador crea que un hombre adulto se hospeda ahí.

Año: 1992

Dirección: Chris Columbus

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¿Dónde ver?": Disney+

"Muppet treasure island"

Tim Curry en "Muppet Treasure Island", película de Brian Henson de 1996. Foto: IMDb

Cuando cumplió 50 años, Curry trabajó con Brian Henson, hijo de Jim Henson, creador de los Muppets, en la cinta "Muppet treasure island", la cual está basada en el libro de aventuras "La isla del tesoro" de Robert Louis Stevenson.

En ella, dio vida a Long John Silver, un pirata que se hace pasar por cocinero del barco "Hispaniola", para, más tarde usurpar el lugar del capitán, en búsqueda de arrebatar el mapa del tesoro que tienen consigo Gonzo y Rizzo.

En la cinta vuelve a ejecutar sus dotes como cantante, pues se trata de una comedia musical en la que interpreta los temas titulados "A professional pirate", "Cabin fever" y "Drunken sailor".

Año: 1996

Dirección: Brian Henson

¿Dónde ver?: Disney+