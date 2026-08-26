Pachuca. - En dos operativos interinstitucionales realizados en los municipios de Tolcayuca y Tecozautla, Hidalgo, fueron capturados al menos 11 presuntos delincuentes, seis de ellos señalados como generadores de violencia en esta última demarcación.

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, dio a conocer que, a través de la Base de Operaciones Interinstitucionales, integrada por fuerzas federales y estatales, en el municipio de Tecozautla fueron asegurados seis hombres, nueve armas de fuego, cartuchos, vehículos con reporte de robo y 120 ponchallantas.

De acuerdo con el jefe policiaco, durante los despliegues operativos se localizaron dos camionetas tipo pickup con reporte de robo vigente, tripuladas por seis hombres. Al marcarles el alto, se realizó la intervención y se aseguró armamento consistente en seis armas largas y tres cortas, abastecidas con 22 cargadores y 446 cartuchos útiles, además de dos chalecos balísticos, cuatro placas balísticas, 120 ponchallantas, cinco teléfonos celulares y dos básculas grameras.

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Detienen a 11 presuntos delincuentes en Hidalgo; aseguran armas, drogas y vehículos robados. Foto: Especial.

También les fueron decomisadas 447 dosis de presunta marihuana y 127 de probable droga sintética conocida como “cristal”. Los sujetos son señalados por las autoridades como generadores de violencia en esa demarcación.

En otro hecho, durante un operativo coordinado con la Guardia Nacional, el Ejército y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, fueron intervenidos dos inmuebles identificados como presuntos puntos de venta de droga en Tolcayuca.

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En estas acciones fueron detenidas cinco personas presuntamente relacionadas con este delito. De acuerdo con Salvador Cruz Neri, se ejecutaron dos órdenes de cateo en la localidad de Primera Ampliación General Felipe Ángeles, donde se localizaron los dos inmuebles en los que presuntamente se almacenaban y comercializaban narcóticos.

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Durante el operativo fueron asegurados cinco hombres, uno de ellos menor de edad, además de una motocicleta, 593 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana, 163 dosis de probable “cristal”, una báscula gramera y tres teléfonos celulares.

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En total, 11 personas fueron detenidas durante ambos operativos y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

dmrr/cr