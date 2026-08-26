Este miércoles, el Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Esta agenda se basa en cuatro ejes fundamentales: medio ambiente, ordenamiento territorial y bienestar animal; seguridad y justicia; economía y desarrollo económico; y bienestar social. Entre las prioridades del Verde destacan el fortalecimiento de las políticas ambientales, la protección de los animales como seres sintientes, el impulso a una cultura de respeto y cuidado, así como propuestas para avanzar hacia un desarrollo urbano y económico sustentable.

El diputado Jesús Sesma destacó que lo mejor de este Grupo Parlamentario está por venir: “Tenemos un año para demostrar con hechos que el PVEM es una fuerza indispensable para la Ciudad; la gente no espera de nosotros discursos, espera soluciones”.

Lee también Retoma diputado del PRD propuesta de costos para emplacar y conducir vehículos eléctricos en CDMX; plantean licencias A1 y A2

Anunció que pedirá licencia, pero no se alejará por completo y apuntó que será Javier Ramos Franco quien ocupe su lugar, “compañero de toda mi confianza, con mucha experiencia y con 20 años de militante, que sin duda hará un gran trabajo”.

El coordinador Manuel Talayero agradeció a sus compañeros por el trabajo realizado y aprovechó la plenaria para despedirse públicamente de quien fue hasta hoy presidente de la Mesa Directiva.

[Publicidad]

Como invitada especial estuvo la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, quien destacó el buen trabajo de los diputados del PVEM.| Foto: Especial.

“Gracias por la confianza que has tenido en mí, pero, sobre todo, por la forma en la que me has acompañado, porque tú no eres de decirme solamente lo que quiero escuchar. Muchas veces me has insistido en algo muy concreto: en saber cuándo hay que plantarse, ser firme y defender lo que uno cree, y quiero que sepas que te he escuchado… y este último año quiero trabajar especialmente en eso, seguir siendo cercanos, seguir construyendo y escuchando y también saber ser más firmes cuando las circunstancias lo requieran”, comentó.

Lee también Promueven amparo contra Ley del Sistema de Cuidados de CDMX; acusan discriminación a familiares de personas privadas de la libertad

Asistieron a esta reunión plenaria los coordinadores de Morena y el PT, Xóchitl Bravo y Ernesto Villarreal, respectivamente, quienes coincidieron en que, como bancada de la Transformación, seguirán trabajando por el bien de las y los capitalinos.

[Publicidad]

Como invitada especial estuvo la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, quien destacó el buen trabajo que han realizado los diputados del Partido Verde.

“Mi compromiso ante ustedes es sencillo y firme: ninguna propuesta de esta bancada se quedará sin respuesta y trabajaremos para cerrar los pendientes en el menor tiempo posible. Sé además que se aproxima la Glosa del segundo Informe de Gobierno; lo asumo no como un trámite, sino como la oportunidad de seguir rindiendo cuentas frente a frente con datos y con transparencia sobre lo que hemos hecho juntos por el medio ambiente de la ciudad”, indicó.

Aunque se tenía contemplada la presencia del Secretario de Gobierno, de última hora César Cravioto no asistió a esta reunión plenaria.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr