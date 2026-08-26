Chilpancingo. - En 24 horas, la jornada de violencia dejó nueve personas asesinadas, entre ellas dos mujeres, un militar activo y un taxista. La mayoría de los crímenes se concentraron en Chilpancingo y Chilapa.

Eran las 6:30 de la mañana, sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, en punto conocido como la curva de la comunidad de El Peral, en Chilapa fue hallado el cadáver de una mujer.

El reporte policiaco indica que el cadáver de la mujer estaba desmembrado. En el lugar dejaron una cartulina con un mensaje.

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Casi 12 horas antes, en el barrio de La Villa, en la cabecera municipal de Chilapa, fue asesinada a tiros una mujer embarazada.

El reporte indica que alrededor de las 7 de la noche, hombres armados atacaron a disparos a la mujer cuando cruzaba el puente que comunica el barrio. La mujer fue trasladada al hospital IMSS-Bienestar donde murió. Fue identificada como Lizbeth de 25 años de edad.

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Diez minutos después, en la calle 8 Poniente del barrio de La Villa, ahí mismo en Chilapa, fue asesinado a balazos un hombre. El reporte indica que hombres armados ingresaron a su domicilio y le dispararon en ocho ocasiones.

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Chilpancingo y Chilapa concentran la mayoría de los crímenes. (Foto: especial/ ARCHIVO EL UNIVERSAL)

El martes fue un día violento en Chilpancingo. La mañana comenzó con el hallazgo del cadáver de un hombre dentro de un taller mecánico. Eran alrededor de las 11 de la mañana en la colonia Guerrero 200. El reporte indica que el cadáver estaba colgado en viguesa del techo; fue identificado como Miguel Ángel de 35 años de edad.

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Por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, en la avenida Ruffo Figueroa, un grupo armado atacó a limpiaparabrisas ya vendedores que estaban en la vía.

En el ataque murieron dos trabajadores de limpiaparabrisas y un vendedor ambulantes; otro hombre quedó herido.

El reporte indica que hombres a bordo de motocicletas llegaron y atacaron sin más a los hombres. El ataque ocurrió en una de las zonas más concurridas de la ciudad, donde hay tiendas de autoservicio, locales, comerciantes ambulantes, museos infantiles y oficinas gubernamentales.

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Por la tarde, alrededor de las 6, fue hallado el cadáver de un hombre dentro de una vivienda en la colonia Ampliación El Calvario. El reporte indica que el hombre estaba atado de una fajilla dentro de la vivienda. Los vecinos lo bajaron, pero cuando llegaron los paramédicos ya había muerto.

El joven fue identificado como José Rodrigo de 23 años de edad, un soldado en activo del Ejército.

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La tarde del martes, en la colonia Cumbres de Llano Largo, en Acapulco, fue atacado un taxi colectivo.

En el ataque murió el chofer y quedó herida una de las pasajeras.

dmrr/cr