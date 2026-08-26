La distribuidora de cine Zima Entertainment confirma la llegada de la película Coyote vs. Acme a las salas de exhibición comercial y espacios culturales de la Ciudad de México y el país a partir del jueves 27 de agosto de 2026.

La cinta, con una duración total de 1 hora con 38 minutos y dirigida por el cineasta Dave Green, rescata la emblemática narrativa de los personajes animados de Warner Bros. para adaptarla a audiencias contemporáneas mediante un formato híbrido que combina actores de carne y hueso con efectos visuales digitalizados.

Lana Condor interpreta a Paige Avery, sobrina del abogado Kevin Avery (Will Forte); juntos ayudan a Wile E. Coyote y a otros personajes en su demanda laboral por el abuso que ha ejercido el corporativo Acme. Foto: ZIMA ENTERTAINMENT

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De acuerdo con datos técnicos y registros de producción coordinados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la historia aborda un litigio judicial donde el mítico personaje del Coyote emprende acciones legales contra la corporación Acme tras fallar de forma recurrente los artefactos adquiridos para la captura del Correcaminos. El reparto estelar del largometraje cuenta con las actuaciones principales de John Cena, Will Forte, Lana Condor y Martha Kelly.

El proyecto cinematográfico desembarca en las carteleras nacionales tras superar un periodo de incertidumbre en la industria hollywoodense, logrando su proyección en recintos de la capital y el interior de la República Mexicana tras acuerdos estratégicos con firmas de distribución internacionales como Ketchup Entertainment.

Usuarios reaccionaron en redes a la colaboración entre la dependencia federal y el estreno de la película. Foto: Redes Sociales

Opciones de proyección en la Ciudad de México y disponibilidad en servicios digitales

Las alternativas para disfrutar esta propuesta de entretenimiento familiar dentro de la CDMX abarcan circuitos de cine comerciales y recintos de preservación audiovisual:

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Cadenas de exhibición comercial: La película forma parte de la cartelera regular en los complejos de Cinépolis y Cinemex, además de cadenas regionales como Supercines . La consulta de horarios e itinerarios de funciones se encuentra disponible directamente en los portales digitales y en las taquillas de los establecimientos.

La película forma parte de la regular en los complejos de además de cadenas regionales como . La consulta de horarios e de funciones se encuentra disponible directamente en los portales digitales y en las taquillas de los establecimientos. Cineteca Nacional y recintos culturales: En la Ciudad de México, la producción se proyecta en espacios de difusión cultural como la Cineteca Nacional (incluyendo sus sedes históricas de Xoco y la Cineteca Chapultepec), ofreciendo alternativas de visionado para la comunidad universitaria y el público en general.

En la la producción se proyecta en espacios de cultural como la Cineteca Nacional (incluyendo sus sedes históricas de Xoco y la Cineteca Chapultepec), ofreciendo de visionado para la comunidad y el público en general. Disponibilidad en plataformas de transmisión vía streaming: Al momento de su debut en salas, las empresas distribuidoras no confirman fechas relativas al lanzamiento de la cinta en servicios bajo demanda o plataformas digitales, priorizando de manera exclusiva la ventana de exhibición en cines.

El estreno de la película marca el retorno formal de los entrañables personajes a la gran pantalla, consolidando una oferta cinematográfica que reúne el atractivo del cine de comedia y la nostalgia de las animaciones clásicas.

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