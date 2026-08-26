La vinculación a proceso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, se decidirá el próximo jueves 27 de agosto.

La jueza del caso, Alejandra Ramírez de la Vega, decretó un receso tras escuchar la respuesta que la defensa del sobrino político del exsecretario de marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), durante la continuación de la audiencia este miércoles.

Por lo que, la juzgadora electa por voto decretó un receso y citó a los representantes de la FGR y de la defensa para mañana a las 08:00 horas para dar conocer su veredicto, informó Epigmenio Mendieta, abogado del exmarino.

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