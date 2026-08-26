Este miércoles la Liga MX anunció cómo se jugará la Copa Promesas 2026-2027, el torneo en el que los mejores futbolistas de las fuerzas básicas se enfrentarán a los equipos de la Liga Premier y la Liga TDP.

A través de un comunicado, la Liga MX informó que "18 equipos de LIGA BBVA MX, 15 de Liga Premier y 31 de Liga TDP participarán en este torneo de categoría Sub-21, en el marco del nuevo modelo de futbol de la FMF".

Este torneo forma parte del nuevo plan que presentó hace unas semanas la Federación Mexicana de Futbol, donde mostraron una pirámide con las distintas categorías con el fin de impulsar el desarrollo de los jugadores mexicanos.

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De hecho, en el mismo comunicado se menciona que "visores de los clubes de LIGA BBVA MX y Selección Nacional de México, estarán presentes en los partidos".

"La Copa Promesas estará organizada en 16 grupos regionales, integrados por los 18 equipos de la LIGA BBVA MX, 15 de Liga Premier y 31 de TDP, con jugadores de las categorías 2005-2006, 2007- 2008, 2009 y posteriores".

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El torneo se disputará del 8 de septiembre de 2026 al 13 de abril de 2027 y buscará "convertirse en un espacio de desarrollo, aprendizaje y proyección para los jóvenes talentos que representan el futuro de nuestro balompié".

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El comunicado concluye con que "la LIGA MX reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan a las categorías de formación, convencida de que el crecimiento de nuestras fuerzas básicas es la base para la consolidación del futbol mexicano".