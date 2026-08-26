La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la responsabilidad histórica de generar criterios que brinden estabilidad al marco normativo, protegiendo los principios constitucionales que potencian el crecimiento económico de nuestro país en un entorno de equidad y justicia social, expresó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En reunión con integrantes de la comunidad Coparmex, la integrante del Máximo Tribunal de Justicia de Méxcio garantizó que la seguridad jurídica, certeza y Estado de Derecho, son temas trascendentales para el país, que convocan a reflexionar acerca de la nueva etapa de la Suprema Corte.

Afirmó que sus decisiones como ministra están orientadas al respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los derechos humanos y a propiciar seguridad jurídica tanto para las personas en lo individual como para incidir positivamente en un clima que favorezca el desarrollo económico y social.

Lee también "El Derecho comparado ofrece una ventana a nuevas soluciones": Yasmín Esquivel; llama a fortalecer cultura jurídica

Esquivel Mossa señaló que con el nuevo sistema de selección los juzgadores cuentan con una legitimidad de origen; sin embargo, “esa legitimidad tiene por contrapartida la responsabilidad frente a la ciudadanía de cumplir con la defensa de nuestra Constitución, del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas, propiciando condiciones que permitan un desarrollo social armónico”.

Finalmente, la ministra de la SCJN externó su respeto a la visión que impulsa Coparmex, y reconoció que el desarrollo inclusivo y las políticas económicas solidarias que su dirigencia promueve, adquieren viabilidad en un entorno de seguridad y certeza jurídicas.

[Publicidad]

“La inversión productiva, la creación de infraestructura y el crecimiento económico sostenido del país requieren reglas del juego claras y un árbitro neutral que las haga valer”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc