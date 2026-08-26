La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe tener como objetivo el mejorar la competitividad de la región, de acuerdo con organismos del sector privado.

Por una parte, el presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México), Claus von Woebeser, dijo que indiscutiblemente la integración de los tres países es necesaria.

Consideró que México se debe mantener en la mesa de negociación y no levantarse como lo hizo Canadá, porque “no es buena idea”.

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Para el jurista, "un acuerdo con Canadá y otro con Estados Unidos no es lo ideal, pero hay que aprovechar lo que hay. Obviamente la parte de Estados Unidos es más importante”.

En el caso de la relación comercial y económica entre las economías mexicana y estadounidense hay que considerar que “no hay manera de que subsista un país sin el otro, estamos totalmente entrelazados, no hay manera de separarlos”.

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En su última conferencia de prensa al frente de ICC México, dijo que “probablemente sea una negociación que se va a alargar en el tiempo, pero mientras se siga negociando, seguirá en vigencia el tratado”.

Explicó que hay que ser optimistas sobre el futuro que va a tener el tratado, porque para los dos países ha generado beneficios que no se hubieran dado sin el libre comercio.

Con respecto a la revisión del T-MEC, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) dijo que México debiera de plantear una propuesta que mejore la seguridad de las cadenas logísticas, basándose en “mayor trazabilidad, información anticipada, operadores confiables, digitalización, cumplimiento normativo e integridad de la cadena de suministro”.

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Dijo que es necesario fortalecer la confianza entre los países de América del Norte, para construir "cadenas logísticas seguras, predecibles y resilientes”.

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Comentó que el uso de plataformas digitales para intercambiar información de comercio en forma anticipada por parte de los agentes de carga significará tener mayor “trazabilidad de las operaciones y contar con datos oportunos que, utilizados por las autoridades competentes, fortalecen el análisis de riesgos, la selección inteligente de revisiones y la prevención del uso ilícito de las cadenas logísticas”.

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Comentó que “la seguridad del comercio internacional ya no depende únicamente de incrementar las inspecciones, sino de aprovechar la información anticipada para transformarla en inteligencia que permita tomar mejores decisiones”.

Lo que debe considerarse es que a diario se transmite información de manifiestos, facturas, certificados, pedimentos, rutas, transportistas, importadores, exportadores y registros de las operaciones, lo que debe de tratarse con inteligencia y avanzar hacia corredores digitales interoperables, que compartan segura información estructurada y verificable entre empresas, operadores y autoridades.

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