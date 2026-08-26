Es más que evidente que la mano de Guillermo Almada comienza a sentirse con fuerza en el América. En la previa del duelo ante Columbus Crew, el estratega uruguayo aseguró que el supuesto favoritismo solo tendría valor si su equipo era capaz de demostrarlo sobre la cancha, y sus jugadores respondieron con una actuación convincente para respaldar sus palabras.

Arropadas por miles de aficionados azulcremas en las tribunas, las Águilas se impusieron con autoridad (2-0) al Columbus Crew, un rival que nunca encontró la fórmula para incomodar al conjunto mexicano. La victoria no solo le dio a América el boleto a las semifinales de la Leagues Cup, sino que también acabó con el último representante de la MLS en el torneo, garantizando unas semifinales integradas en su totalidad por clubes de la Liga MX.

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Con un inspirado Raphael Veiga, América no tardó en imponer condiciones y encontrar la recompensa a su dominio. Apenas al minuto 11, el brasileño sacó un espectacular disparo que dejó sin opciones al guardameta rival y desató la euforia de la afición azulcrema.

Aunque Columbus Crew intentó reaccionar y tuvo algunos momentos de mayor protagonismo, el conjunto estadounidense fue incapaz de reflejarlo en el marcador. Cuando más exigido fue el América, apareció la figura de Rodolfo Cota, quien intervino de manera decisiva en un par de ocasiones.

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Y justo cuando el partido atravesaba su tramo más complicado para los de Coapa, llegó un nuevo golpe. En la última jugada del primer tiempo, Brian Rodríguez apareció para ampliar la ventaja y silenciar cualquier intento de reacción del cuadro de la MLS. El uruguayo definió con categoría para firmar el 2-0 y dejar al Columbus con una losa prácticamente imposible de remontar en la segunda mitad.

El complemento fue un reflejo del dominio que América había mostrado desde el arranque. Con la ventaja en el marcador y el control absoluto del encuentro. Con el silbatazo final, América selló su boleto a las semifinales en las que se medirán a Monterrey.