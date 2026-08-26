Después de semanas de debate sobre el desempeño de los clubes de la MLS y la Liga MX en la Leagues Cup, los equipos mexicanos respondieron en el momento más importante del torneo. La ronda de los cuartos de final se convirtió en un auténtico golpe de autoridad para el futbol nacional, que logró una actuación perfecta al eliminar a los cuatro representantes estadounidenses que seguían con vida en la competencia.

Los resultados dejaron claro el poderío de la Liga MX en las instancias decisivas. Monterrey superó al Chicago Fire, León hizo lo propio frente al Real Salt Lake, mientras que Toluca y América confirmaron su candidatura al título al imponerse sobre Austin FC y Columbus Crew, respectivamente.

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Con estos resultados, las semifinales de la Leagues Cup estarán integradas exclusivamente por clubes de la Liga MX, garantizando además que el trofeo binacional regrese a las vitrinas del futbol mexicano.

ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP

Toluca vs León

América vs Monterrey

Las semifinales de la Leagues Cup 2026 se jugarán entre el 1 y el 2 de septiembre.