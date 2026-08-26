En esta edición Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Maite Azuela conversaron con el periodista Silber Meza sobre el escenario político que enfrenta Sinaloa tras la licencia de Rocha Moya, además de la influencia del crimen organizado durante años.

Silber Meza sostuvo que la influencia del narcotráfico sobre la política estatal ha trascendido gobiernos y partidos, al grado de que actualmente “crimen y política” están unidos.

“En Sinaloa tristemente es muy difícil gobernar ese estado sin que el crimen organizado esté de acuerdo en que lo gobiernes”, afirmó.

Meza aclaró que el avance del crimen organizado sobre las estructuras políticas es consecuencia de años de corrupción y de la aceptación, por parte de algunos políticos, del dinero, poder e influencia de grupos criminales.

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“Los políticos que se corrompieron y que cada vez más aceptaron el dinero y poder e influencias del crimen organizado”, señaló.

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El periodista enfatizó que la problemática no puede atribuirse únicamente a los gobiernos de Morena. Recordó que los señalamientos sobre vínculos entre autoridades y grupos criminales en Sinaloa se remontan a administraciones anteriores.

Mencionó, entre otros, los casos de administraciones priistas y sostuvo que, al menos durante las últimas tres décadas, los gobiernos estatales han tenido algún tipo de vinculación con estructuras del crimen organizado.

“Todos los gobiernos de Sinaloa han tenido una vinculación con el crimen organizado por lo menos los últimos 30 años”, afirmó.

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Sin embargo, consideró que durante el gobierno de Rubén Rocha Moya los señalamientos adquirieron una dimensión distinta, debido a la cantidad de acusaciones y cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales.

“Es muy demostrable por los operadores que están alrededor, pero nunca como ahora habíamos tenido una crítica tan directa, un señalamiento tan directo con un gobernador como el caso de Rocha Moya”, sostuvo.

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Meza señaló que la violencia y la presencia de grupos criminales han afectado prácticamente todos los ámbitos de la vida en Sinaloa.

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Para el periodista, uno de los principales retos de Sinaloa consiste en romper la relación entre las estructuras políticas y criminales.

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“Tenemos que extirpar la relación crimen-política. Está unida hasta la columna vertebral”, afirmó.

Además que algunas de estas relaciones personales entre políticos y miembros del crimen organizado se remontarían incluso a su juventud.

“Muchas de las relaciones de los políticos de hoy de Sinaloa se hicieron cuando los políticos y los narcos estaban en el mismo colegio privado”, señaló.

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Finalmente, rechazó la idea de que Sinaloa dependa económicamente del narcotráfico y afirmó que la entidad cuenta con suficientes fortalezas productivas para prescindir de los ingresos provenientes de actividades criminales.

“Sinaloa no necesita el narcotráfico”, concluyó.

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aov/bmc