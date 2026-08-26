Mundo | 26-08-26 | 22:25 |

Deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar en el Tíbet dejaron el miércoles 558 personas desaparecidas, informó la La agencia de noticias china Xinhua . En tanto, la policía de informó la mañana del jueves que al menos 162 murieron después de que intensas inundaciones repentinas en una zona fronteriza entre Nepal y China dejaron a cientos de personas desaparecidas luego de arrasar con comunidades.

Imágenes captadas por drones mostraron caminos destruidos y edificios sepultados por un estruendoso caudal de agua del color del cemento mojado.

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Los empinados valles de la región son arterias económicas y corredores de viaje, pero resultan precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser las plantas superiores de algunas casas en , uno de los distritos más afectados por el paso del torrente en Nepal. Escombros colgaban de ramas y cables, los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de barro.

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