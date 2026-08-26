Una catástrofe sin precedentes sacude el norte de Nepal tras registrarse una mortífera crecida repentina en el río Bhote Koshi, en la provincia de Bagmati (distrito de Rasuwa).

El fenómeno ocurre hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT), cuando una gigantesca pared de agua, lodo y escombros baja con fuerza extrema desde territorio tibetano. La emergencia deja un saldo devastador de más de 150 personas fallecidas y cerca de 700 desaparecidas, además de arrasar a su paso con poblados enteros como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, destruyendo mercados, carreteras y las instalaciones de una central hidroeléctrica en construcción. Las autoridades investigan si el desprendimiento o colapso de un glaciar provoca el repentino aumento del flujo hídrico.

Inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Foto: AFP

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¿Por qué se producen las inundaciones repentinas?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM, agencia especializada de las Naciones Unidas), una inundación repentina o flash flood se define técnicamente como un incremento violento de agua de respuesta ultra rápida, cuyo pico de caudal sucede en un lapso menor a seis horas tras el evento detonante. El organismo internacional señala que este tipo de desastre responde a factores como precipitaciones torrenciales de extrema intensidad, fallas en estructuras de contención o la liberación súbita de agua por rotura de embalses glaciares.

La física del fenómeno explica que grandes volúmenes de agua acumulados en zonas elevadas convierten rápidamente su energía potencial en energía cinética. Al bajar por pendientes pronunciadas, el flujo canalizado aumenta su velocidad de manera exponencial, multiplicando la fuerza de impacto y la capacidad para arrastrar sedimentos de gran tonelaje.

Diferencias técnicas, causas hidrológicas y el riesgo de crecidas en la CDMX

El desastre en el Himalaya expone la alta vulnerabilidad de las regiones montañosas; sin embargo, los principios físicos que rigen las riadas también aplican en otros entornos geográficos y urbanos.

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Diferencia entre riada e inundación gradual: Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), una inundación paulatina responde a la acumulación lenta de agua en terrenos planos durante días, mientras que la inundación repentina combina volúmenes masivos con una velocidad de avance violenta en cauces estrechos .

e inundación gradual: Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), una responde a la acumulación lenta de agua en terrenos planos durante días, mientras que la repentina combina volúmenes masivos con una velocidad de avance violenta en cauces . Mecanismos de origen: La NOAA indica que las crecidas se desencadenan por la saturación rápida del suelo, laderas empinadas que impiden la absorción de lluvia y taponamientos temporales por deslizamientos de tierra que acumulan agua hasta romper la barrera con fuerza destructiva.

se desencadenan por la saturación rápida del suelo, laderas empinadas que impiden la absorción de lluvia y taponamientos temporales por deslizamientos de tierra que acumulan agua hasta romper la barrera con fuerza destructiva. Riesgo potencial en la Ciudad de México y zonas colindantes: De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, las zonas altas del Valle de México (tales como la sierra de Guadalupe, el Ajusco o la red de barrancas en Álvaro Obregón y Cuajimalpa) presentan fragilidad ante bajadas de agua o corrientes encorrentadas durante tormentas intensas. La combinación de pendientes pronunciadas junto a la deforestación e impermeabilización del suelo acelera el escurrimiento superficial, transformando vialidades y barrancas en avenidas torrenciales en pocos minutos.

El río Bhotekoshi se desbordó en Nepal tras una avalancha, destruyendo aldeas, proyectos hidroeléctricos y carreteras. Tomada de video

La tragedia en el río Bhote Koshi evidencia la importancia de implementar mejores sistemas de alerta temprana y monitoreo constante en zonas con riesgo hidrológico.

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