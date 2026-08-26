Seyé, Yucatán. - En un accidente que se registró la mañana de este miércoles en la salida de Seyé, cerca del entronque de la carretera Mérida-Cancún, estuvo involucrado el director de la Policía Municipal de Seyé, Rodrigo Andrés Reyes Rivas.

Los primeros reportes indican que una camioneta gris circulaba de manera errática y, unos 300 metros después de una escuela secundaria, terminó fuera de la cinta asfáltica luego de que su conductor perdió el control del volante.

Testigos aseguraron que el vehículo estuvo a punto de chocar varias veces y, luego del percance, el director de la Policía de Seyé salió de la unidad, presuntamente en estado de ebriedad.

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Director de Policía de Seyé sufre accidente automovilístico en Yucatán; testigos aseguran que se encontraba ebrio. Foto: Especial.

Minutos después arribaron agentes municipales, quienes implementaron un operativo para agilizar el tránsito vehicular.

También llegaron paramédicos, mientras que policías se apresuraron a ocultar la identidad del conductor de la camioneta, quien al parecer viajaba solo.

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Hasta este momento el Ayuntamiento de Seyé no se ha pronunciado por estos hechos.

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