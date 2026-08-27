Toluca está listo para afrontar una de las pruebas más importantes de su participación en la Leagues Cup 2026 cuando se mida al Austin FC en los cuartos de final del certamen.

Los Diablos Rojos llegan a esta instancia respaldados por un futbol ofensivo y una plantilla que ha sabido responder en los momentos de mayor exigencia, factores que los convierten en uno de los representantes más sólidos de la Liga MX en el torneo.

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Del otro lado estará un Austin FC que buscará aprovechar el apoyo de su afición y dar un golpe de autoridad. El conjunto texano ha mostrado competitividad a lo largo de la competencia y sabe que una victoria ante Toluca significaría un paso histórico rumbo a las semifinales, al ser el primer representante de la MLS en esa ronda.

Con el boleto a la antesala de la final en juego, ambos equipos saltarán al terreno de juego conscientes de que cualquier detalle puede marcar la diferencia.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO DE TOLUCA Y AUSTIN

Universal Deportes 06:02 PM Dato del Partido El partido de Toluca vs Austin FC, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, se juega en el Sports Illustrated Stadium







Universal Deportes 06:02 PM ¿Por dónde ver el juego? Las acciones del partido podrán verse por TV Abierta mediante Imagen TV



