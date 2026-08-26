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Autoridades federales detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra el influencer César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación fueron agredidos por tres sujetos armados.
Indicó que ante la agresión, los elementos actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo.
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El funcionario federal señaló que uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”.
“En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. Reconocemos especialmente la valentía, disciplina y compromiso de los compañeros de investigación que participaron en esta acción, y agradecemos el apoyo de @FGRMexico , @GN_MEXICO_, @FiscaliaPuebla y al Gobernador @armentapuebla”, detalló.
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bmc
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