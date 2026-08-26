La cosecha de medallas para México en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de Rijeka sigue creciendo, confirmando una vez más la calidad del semillero nacional y el prestigio de una escuela que continúa formando talentos capaces de competir con las mejores potencias del mundo.

Luego de conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros junto a su hermana Mia Cueva, Lia Cueva volvió a colocar el nombre de México entre los mejores del certamen. La jalisciense mostró gran determinación en la plataforma de 10 metros y se adjudicó la medalla de bronce en la categoría B (14-15 años).

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Con una puntuación total de 331.55 unidades, Cueva Lobato se instaló en el tercer puesto de la competencia, solo por detrás de las chinas Yuehan Jiang y Qingcheng Yuan, quienes se quedaron con las preseas de plata y oro, respectivamente. Por su parte, Mia Cueva finalizó en la sexta posición de la prueba.

Este resultado no solo reafirma el gran momento que vive la delegación mexicana en Rijeka, sino que también representó la sexta medalla del país en el campeonato. Hasta el momento, México acumula dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce, manteniéndose entre las delegaciones más destacadas del evento.

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La gran actuación no tardó en recibir reconocimiento de los usuarios de redes sociales y autoridades como Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien reconoció su esfuerzo.